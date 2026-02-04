DestacadasEventosLocales

Lanzamiento de la Fiesta «Destino Estación Tarariras»

Con la presencia de autoridades departamentales, entre ellas, la del Intendente de Colonia, autoridades locales, se llevó a cabo, en el Salón de Actos del Palacio del Gobierno Departamental, el lanzamiento de la Cuarta Edición de la Fiesta «Destino Estación Tarariras» que se desarrollará el sábado 7 de febrero en aquella localidad.

Un evento mas a nivel del departamento, que suma en la gran Agenda coloniense , marcando cada uno de ellos la idiocincracia e impronta de cada una de las ciudades.

