Feria de la Salud Rural en la Escuela 64 Tala de Miguelete

Se llevó a cabo una nueva edición de la Feria de la Salud Rural; esta vez la misma se desarrolló en la Escuela 64 Tala de Miguelete.

Participó la Intendencia de Colonia a través de la Dirección de Acción Social con el Móvil de Salud y el Móvil Ontológico realizando atención a los niños que así lo requieren y el Equipo Técnico realizando talleres.

La Dirección de Tránsito brindó Charlas- Talleres sobre seguridad vial, con actividades interactivas, marcadas y pensadas, para tres niveles de edad.

Mientras que la Dirección de Cultura dijo presente con una función de Circo, realizada por la prestigiosa artista del género, Lucia Araújo y su personaje “Pequelina”, acompañó la Asesora de Cultura Prof. Diana Olivera.

Las Feria de Salud Rural constituyen una acción articulada entre la Intendencia de Colonia, con participación del MSP, prestadores de salud, MIDES y ANEP.