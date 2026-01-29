Se extienden las inscripciones para los Cursos 2026

La Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales “Manuel Lobo”, dependiente del Departamento de Desarrollo Humano de la Intendencia de Colonia, informa que se extienden las inscripciones para los Cursos 2026 de esta institución hasta el viernes 13 de febrero, tanto para Colonia como Juan Lacaze y Carmelo, para jóvenes y adultos de todo el departamento.

Las inscripciones para cursos de Excel Básico y Power Point cierran este viernes 30.

Recordamos el link para la inscripción online: https://docs.google.com/forms/d/1kmOVsde4tIsGDQUODXFHfq7HrcHODdAV8PHFR4zxkmQ

Los cursos son gratuitos, con cupos limitados.