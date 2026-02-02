DestacadasInformación GeneralSeguridad

Los guardavidas de Maldonado tuvieron más de 300 intervenciones en el primer mes del año

Fueron un total de 305, de las cuales 138 fueron rescates y el resto se limitaron a asistencias, y casi 500 personas fueron involucradas entre rescates y asistencias.

El supervisor general de guardavidas del departamento, Marcelo Simoncelli, destacó el trabajo a lo largo de toda la costa y explicó – a Radio Monte Carlo – que el “mar de fondo” que ingresó durante la primera semana, hizo que los números se dispararan.

Alertó Simoncelli por el cuidado de los menores cuando realizan deportes acuáticos.

Enumeró los riesgos que implican esos deportes a los más pequeños, al tiempo que detalló cómo se hace para prevenir accidentes, donde destacó el uso de salvavidas.

