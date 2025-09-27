DeportesDestacadasInternacionales
FELIPE: «EL NUEVO MONARCA» – EL Nº1 DEL REMO ES CELESTE 🇺🇾
Y el día soñado llegó,
Trabajo, trabajo y más trabajo para este EXCEPCIONAL deportista que los golpes en su trayectoria lo hicieron más fuerte y le dieron la resiliencia para siempre ir por más.
Felipe Kluver, un charrúa de «pura cepa».
Un uruguayo paseando la bandera 🇺🇾 por el mundo y «colgándola» en lo más alto.
🙋♂️SALU CAMPEÓN DEL MUNDO.
Hoy, nuevamente nos da la enorme alegría de poder gritar bien fuerte…
URUGUAY NOMÁ…CAMPEÓN DEL MUNDOOOOOO !!!
Federacion Uruguaya de Remo
#VAYASIValeLaPenaHacerDeporte