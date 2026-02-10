El Este viernes 13 de febrero, a las 21:00 horas, se presentará el espectáculo interdisciplinario “Mostri – Para Reírse del Miedo” cuenta con la actuación de la prestigiosa artista de Circo Florencia Verón y producción de la compañía «Circo de Pelos» en el Salón de Artes Escénicas de la Casa de la Cultura (Rivera 346), en la ciudad de Colonia del Sacramento.

La propuesta combina teatro, circo y clown en una experiencia pensada para toda la familia, con humor y ternura.

La función será con modalidad gorra, con un aporte sugerido de $250, promoviendo el acceso abierto a la cultura y el encuentro con el público local.

Se invita a toda la comunidad a disfrutar de esta destacada propuesta artística.