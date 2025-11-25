ComunicadosDestacadasLocales

Muestra de Teatro para Niños y Adolescentes

Se realizó la Muestra de Teatro para Niños y Adolescentes del Taller de la Casa de la Cultura de Colonia, a cargo de la profesora Ana Cecilia García, docente de la Dirección de Cultura. Las funciones tuvieron lugar en el Centro Cultural Bastión del Carmen con sala llena.

El martes estuvo presente el Director de Cultura de la Intendencia de Colonia, Mtro. Carlos Deganello, mientras que el miércoles asistió la Asesora de Cultura, Prof. Diana Olivera.

La muestra reunió el trabajo anual de los estudiantes, destacando el compromiso sostenido durante todo el proceso y el acompañamiento permanente de docentes y familias.

