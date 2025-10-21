En el marco del II Encuentro Nacional de Turismo Deportivo se realizó en Casa del Sol un taller “Planificación, gestión y desarrollo de experiencias de Turismo Deportivo” dictado por el Gerente de la Red Latinoamericana de Turismo Deportivo, Andrés Sarmiento.

En la actividad, organizada por el Ministerio de Turismo con apoyo de la Intendencia de Colonia participaron actores del sector turístico y del ámbito deportivo.

Durante la acción en Colonia se visitó el Frontón, la Plaza de Toros, el Campus Suppici, el Barrio Histórico y las instalaciones del Club Plaza Colonia.

El taller y la visita a Colonia se realizaron en el marco del Encuentro de Turismo Deportivo, desarrollado en Montevideo con organización del Ministerio de Turismo y la División de Turismo de Montevideo y nuestro destino participó con una delegación de la Intendencia de Colonia, integrada por las direcciones de Deportes y Turismo, dirigentes de instituciones deportivas y representantes del sector privado.