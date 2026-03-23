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Embajadora de El Salvador en Uruguay visitó Colonia

El Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, se reunió con la Embajadora de El Salvador en Uruguay, Dra. Astrid Moreno López, en el Palacio de Gobierno Departamental.

La diplomática llegó a Colonia para reunirse con el Jefe Comunal en el marco de una serie de encuentros que viene desarrollando en varios puntos del país.

Participaron de esta reunión la Secretaria General de la Intendencia, Dra. Ma. Belén Rico Skerl, y los Directores de Relaciones Públicas y Prensa, Jorge Torres Badell, y de Cooperación Internacional, Lic. Alfredo Martínez.

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