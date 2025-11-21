DestacadasLocalesSeguridad

Limpieza de playas previo a la temporada estival

La Intendencia de Colonia a través de la Dirección de Paseos Públicos, inició la limpieza de playas previo a la temporada estival, hecho que se está desarrollando desde hace 7 años.

En este caso en particular: en El Álamo, realizando el mantenimiento de las escaleras y de las bajadas a la playa, hecho que se replica en toda la costa coloniense, con un equipo compuesto por unas 20 personas y trabajos que también incluyen corte de pasto, limpieza en general, pintura de escaleras y barandas, procurando acondicionar de la mejor manera posible el acceso a las playas.

En las próximas etapas incluirán las restantes playas del Real de San Carlos, así como la Playa Honda y Ferrando. Ya se realizaron en Rosario, Juan Lacaze, Tarariras y el próximo 26 de noviembre se concurrirá a Conchillas.

En esta época se realizan podas de mantenimiento y de formación, no tan severas, a su vez la vegetación que se adapta a la zona de las playas que ayuda a retener las dunas, y la erosión de las barrancas.

Cabe recordar el parque que se ha generado en la playa El Álamo, remarcando que se seguirá trabajando en la accesibilidad y los refugios para el sol, tan importantes en esta época.

A su vez que es imprescindible el tema del riego, y el cuidado de todos los espacios públicos, en las plazas y en los parques, con podas de mantenimiento, retomando la parte más activa de la plantación, una vez culminado el verano.

