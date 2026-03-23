«La rojita» Federada perdió ante Soriano por penales

La selección SUB-18 de las Ligas Federadas de Colonia cayeron 2 -0 en los 90′ ante Soriano Capital.

El resultado los ponía en igualdad de condiciones en la llave de definición; ya que en la Ida los dirigidos por Julio Artus habían ganado 3 – 1 y había que definir desde el punto penal.

Soriano fue mas certero y con un 5-4 a su favor se metió entre los cuatro mejores del Interior.

Cabe señalar la muy buena campaña de «la rojita»; quien recientemente se había coronado como campeona del Sur.