Intendente Rodriguez recibió al presidente de la CAU

El Intendente de Colonia Guillermo A. Rodríguez, recibió en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental al Presidente de la Confederación Atlética del Uruguay, Iván García, e integrantes de la Comisión Pro-pista de Atletismo de Nueva Helvecia, acompañados por el Edil Departamental Alejandro Fioroni y Concejal del Municipio de Nueva Helvecia Julián Mesa, a los efectos de poner al tanto al Jefe Comunal de las gestiones que se vienen desarrollando para la concreción del ambicioso proyecto.

Cabe señalar que la Intendencia de Colonia, ha seguido los pasos acerca del mismo y viene colaborando activamente desde un principio para su realización.