Deportes

Encuentro de la Interdepartamental de Directores de Deportes

Días pasados se realizó el Encuentro de la Interdepartamental de Directores de Deportes, la misma se desarrolló en Colonia, en Granja Arenas.

El Director de Deportes de la Intendencia de Colonia Diego Berretta, explicó que estos encuentros se hacen mensualmente, donde también participa la Secretaría Nacional del Deporte.

El Director de la Sec. de Deportes coloniense, mencionó que se realizan y se llevan adelante programas a nivel nacional, pero que cada región tiene su propia idiosincrasia, además de los contextos, naturales y sociales inherentes a cada territorio.

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