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Nacional derrotó 2-0 a Wanderers y volvió a la victoria en el GPC

Un gol de Silvera rompió el cero en un tenso partido para el Tricolor, que se soltó en el complemento y lo liquidó gracias a Verón Lupi.

El equipo de Jadson Viera se reencontró con la victoria tras dos duras derrotas consecutivas (ante Peñarol y Juventud). El bolso sacó adelante un partido dificil que iba más allá de lo futbolistico, gracias a un gol de Maximiliano Silvera y que le dio tranquilidad para liquidarlo en el complemento ante un bohemio muy livianito.

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