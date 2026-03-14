Nacional derrotó 2-0 a Wanderers y volvió a la victoria en el GPC

Un gol de Silvera rompió el cero en un tenso partido para el Tricolor, que se soltó en el complemento y lo liquidó gracias a Verón Lupi.

El equipo de Jadson Viera se reencontró con la victoria tras dos duras derrotas consecutivas (ante Peñarol y Juventud). El bolso sacó adelante un partido dificil que iba más allá de lo futbolistico, gracias a un gol de Maximiliano Silvera y que le dio tranquilidad para liquidarlo en el complemento ante un bohemio muy livianito.