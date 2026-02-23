ComunicadosDeportesDestacadas

Convocatoria a mesa de trabajo interinstitucional para impulsar el turismo deportivo, náutico y acuático en Juan Lacaze

La Intendencia de Colonia a través de las Direcciones de Turismo y Deportes, en conjunto con el Municipio de Juan Lacaze, convocaron a una mesa de trabajo interinstitucional para impulsar el turismo deportivo, náutico y acuático en Juan Lacaze.

Participaron representantes del Ministerio de Turismo, Prefectura Nacional, Dirección Nacional de Hidrografía, Administración Nacional de Puertos, e instituciones sociales y operadores privados como Club Náutico Puerto Sauce, Escuela Charrúa Kite y Náutico Sport.

El encuentro permitió coordinar acciones, establecer metas a corto plazo y avanzar en un desarrollo sostenible, inclusivo y articulado para consolidar a Juan Lacaze como destino de referencia en turismo deportivo.

Etiquetas

Publicaciones relacionadas

Marzo: Mes de reapertura del Teatro “Uamá”

29 de enero de 2025

La «tierra pichonera» cumple un nuevo año

22 de enero de 2026

Edil Gabbiani lamentó que mayoría de la Junta Departamental impidiera formar Investigadora para el Municipio de Tarariras

14 de febrero de 2025

JOAQUIN VALIENTE: EL DE LA ZURDA NOTABLE

7 de enero de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba