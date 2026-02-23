ComunicadosDeportesDestacadas
Convocatoria a mesa de trabajo interinstitucional para impulsar el turismo deportivo, náutico y acuático en Juan Lacaze
La Intendencia de Colonia a través de las Direcciones de Turismo y Deportes, en conjunto con el Municipio de Juan Lacaze, convocaron a una mesa de trabajo interinstitucional para impulsar el turismo deportivo, náutico y acuático en Juan Lacaze.
Participaron representantes del Ministerio de Turismo, Prefectura Nacional, Dirección Nacional de Hidrografía, Administración Nacional de Puertos, e instituciones sociales y operadores privados como Club Náutico Puerto Sauce, Escuela Charrúa Kite y Náutico Sport.
El encuentro permitió coordinar acciones, establecer metas a corto plazo y avanzar en un desarrollo sostenible, inclusivo y articulado para consolidar a Juan Lacaze como destino de referencia en turismo deportivo.