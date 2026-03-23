Oficina de Inversiones: instancia de trabajo con representantes del sector privado

La Intendencia de Colonia, a través de la Oficina de Inversiones, mantuvo una nueva instancia de trabajo con representantes del sector privado, en el marco del proceso de articulación y construcción de una agenda común para el desarrollo del departamento.

Participaron de la reunión la Asociación Turística, la Asociación de Rematadores, la Cámara de Desarrolladores, la Cámara Inmobiliaria, +Colonia, Montes del Plata, el Parque Industrial Juan Lacaze, Zona Franca del Plata y Zona Franca Logística.

Durante el encuentro se abordaron ejes prioritarios para el desarrollo del departamento, incluyendo educación, salud, mejora urbanística, seguridad e higiene, así como la optimización de los accesos a la ciudad.

En este marco, se intercambiaron perspectivas sobre la necesidad de fortalecer y diversificar la oferta educativa, acompañando las demandas actuales y futuras del territorio, así como los desafíos asociados a la captación y consolidación de nuevas inversiones.

Por otra parte, se presentó el estado de situación y los avances del proyecto +Colonia, a cargo del CEO, Eduardo Bastitta, generando un espacio de intercambio sobre su proyección, impacto y oportunidades de articulación con el resto de las iniciativas en curso.

En la misma línea, se destacó la relevancia de impulsar acciones de promoción conjunta y de consolidar estrategias de comunicación con un lenguaje común, que permitan posicionar al departamento de forma competitiva.

Esta instancia reafirma el compromiso con la generación de espacios de diálogo permanente, orientados a potenciar sinergias entre el sector público y privado, promoviendo el desarrollo sostenible y la atracción de nuevas inversiones en el departamento.