El Sistema Departamental de Bibliotecas participó en el 2º Encuentro de Narración Oral

La Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Cultura, informa que el Sistema Departamental de Bibliotecas participó en el 2º Encuentro de Narración Oral, realizado en la sala “Dra. Alba Roballo” del Ministerio de Educación y Cultura.

En la instancia se compartieron experiencias de trabajo con estudiantes de jardines, escuelas y liceos, así como las actividades de extensión que cada semana se realizan en el Hogar de Ancianos de Conchillas.

El Sistema Departamental estuvo representado por tres de sus nueve bibliotecas:

* Biblioteca “José Artigas” – Tarariras

* Biblioteca “José Enrique Rodó” – Conchillas

* Biblioteca “Manuel Pérez Castellano” – Carmelo