ComunicadosDestacadasLocales

El Sistema Departamental de Bibliotecas participó en el 2º Encuentro de Narración Oral

La Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Cultura, informa que el Sistema Departamental de Bibliotecas participó en el 2º Encuentro de Narración Oral, realizado en la sala “Dra. Alba Roballo” del Ministerio de Educación y Cultura.

En la instancia se compartieron experiencias de trabajo con estudiantes de jardines, escuelas y liceos, así como las actividades de extensión que cada semana se realizan en el Hogar de Ancianos de Conchillas.

El Sistema Departamental estuvo representado por tres de sus nueve bibliotecas:

* Biblioteca “José Artigas” – Tarariras
* Biblioteca “José Enrique Rodó” – Conchillas
* Biblioteca “Manuel Pérez Castellano” – Carmelo

Etiquetas

Publicaciones relacionadas

Marzo: Mes de reapertura del Teatro «Uamá» de Carmelo

5 de marzo de 2025

Undécima edición de la Fiesta Nacional del Chocolate en Nueva Helvecia

21 de julio de 2025

Primera Feria de Salud Rural

12 de agosto de 2025

Nocheros en Colonia

1 de abril de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba