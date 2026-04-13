Entrega de certificados del Curso de Reparación de Celulares

Se llevó a cabo una significativa instancia en el Centro Barrial El General, con motivo de la entrega de certificados del Curso de Reparación de Celulares.

Esta propuesta educativa, dictada por el docente Julio Brites, permitió que los alumnos transitaran un proceso de aprendizaje valioso, adquiriendo herramientas prácticas en un oficio de alta demanda actual.

El cierre del curso contó con la presencia del Coordinador de la Dirección de Cultura, Prof. Shubert Barragán, y el encargado del Centro Barrial, Mtro. Roberto Senosiain.

Desde la institución se destaca la importancia de estos espacios de formación que fortalecen el vínculo comunitario y abren nuevas oportunidades laborales.

Felicitamos a todos los egresados por el compromiso, la dedicación y el esfuerzo demostrado durante su capacitación