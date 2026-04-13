Dando continuidad al ciclo de charlas de sensibilización y capacitación en relación al manejo del arbolado público en Colonia, se invita a la comunidad para una nueva actividad esta vez en relación a técnicas de poda, lo cual expresa el compromiso que tiene la Intendencia de Colonia a través de la Dirección de Paseos Públicos y la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales «Manuel Lobo» -con el apoyo del Departamento Forestal de la Facultad de Agronomía de la UDELAR – en el manejo y preservación del patrimonio vegetal del departamento.

Esta instancia se llevará a cabo el lunes 20 de abril, a la hora 18:30, en el Centro Cultural Nacional AFE.