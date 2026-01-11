ComunicadosEventos

Llamado para puestos de comidas y bebidas en el Desfile de Llamadas 2026

Se llama a Instituciones sociales, deportivas, culturales, sin fines de lucro, con interés en contar con un puesto de comidas y bebidas en el Desfile de Llamadas 2026, que se realizará el sábado 31 de enero.

Deben descargar el Formulario de Inscripción en el link: http://colonia.gub.uy/sorteollamadas2026 (que también se encuentra en la web www.colonia.gub.uy en Trámites y Servicios) y lo presenten con todos los datos requeridos en Mesa de Entradas de la Intendencia (planta baja del Palacio de Gobierno Departamental), hasta el viernes 16 de enero, en el horario de 12:15 a 17:00.

SORTEO: miércoles 21 de enero, hora 15:00, Salón de Actos de la Intendencia de Colonia.

Se validará una sola solicitud por institución.

