Ferias de Emprendedores con motivo del Día de la Madre

A través de la Unidad Pymes del departamento , en el marco de su Programa Colonia Está de Ferias, se anuncia la realización de varias Ferias de Emprendedores en distintas localidades, con motivo de celebrarse el Día de la Madre.

Estas Ferias no sólo representan una gran oportunidad para disfrutar y apoyar el talento local, sino que también marca la participación de decenas de emprendedores locales, quienes ofrecen una variada gama de productos artesanales entre otros.

Sábado 9 de mayo:

– Plaza Independencia, Carmelo: Paseo de Compras de Carmelo, de 11:00 a 17:00 horas.

– Plaza Leolandia, Nueva Palmira: Paseo de Compras Palmirense, de 14:00 a 18:00 horas.

– Plaza 25 de Agosto, Conchillas: Feria Empreder Conchillas, de 14:00 a 18:00 horas.

– Plaza Joaquín Suárez, Tarariras: Encuentro de Emprendedores de Tarariras, de 14:00 a 18:00 horas.

Domingo 10 de mayo:

– Calle Zorrilla de San Martín, Ombúes de Lavalle: Feria de Ombúes, de 9:00 a 13:00 horas.

Invitamos a toda la comunidad y a quienes deseen disfrutar de una experiencia única en la que se celebra el emprendimiento local, a acercarse y ser parte del impulso y apoyo a nuestros emprendedores.