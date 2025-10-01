ComunicadosDestacadasEventos

Celebración del Día Nacional del Circo

A través de la Dirección de Cultura se informa a la población sobre la celebración del Día Nacional del Circo que tendrá lugar en Colonia los días 4 y 5 de octubre.

Este evento cultural se desarrollará con una variada agenda que incluye talleres y espectáculos, y cuenta con la colaboración consciente de los asistentes.

Programa de Actividades

Sábado 4 de Octubre: Talleres (en Adeom Domingo Baqué 319)
Una jornada dedicada al aprendizaje de diversas disciplinas circenses:
* 10:00 hs.: Palo chino
* 11:00 hs.: Taller escénico
* 14:00 hs.: Danza
* 15:00 hs.: Flexibilidad
* 16:00 hs.: Cintas
* 17:30 hs.: Trapecio y Aro

Domingo 5 de Octubre: Espectáculos
El día de cierre estará lleno de presentaciones para disfrutar en familia:
* 15:00 a 17:00 hs.: Show en Plaza Indígena
* 17:00 a 19:00 hs.: Previa en el patio del Bastión
* 19:00 hs.: Varieté en el Bastión

Detalles Adicionales
* Lugar: Colonia (diversas locaciones como ADEOM Domingo Baqué 319, Plaza Indígena y El Bastión).
* Fechas: Viernes 4 y Sábado 5 de octubre.
* Acceso: El evento es a colaboración consciente, invitando al público a contribuir con el monto que considere apropiado para apoyar a los artistas y la realización del festival.

