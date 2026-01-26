Celebración pichonera: Rosario cumplió 251 años

Se celebró un nuevo aniversario de la ciudad de Rosario, en una noche espectacular donde la comunidad y gente que llegó desde diferentes zonas aledañas disfrutaron a pleno diferentes espectáculos musicales.

Diversos números de muy buen nivel en el escenario le pusieron el marco y el color a una jornada que retro-trajo en el tiempo a los que peinan canas y a los mas jóvenes , les recuerda y y muestra un presente de una ciudad que sigue forjando su futuro «sobre el cimiento» de viejos legados pichoneros.

El evento tuvo el apoyocon de la Intendencia de Colonia.