Vencimientos de Adeudos para Contribución Inmobiliaria Urbana-Sub Urbana y Rural

La Intendencia de Colonia, a través del Departamento de Hacienda y Administración comunica que el Plan de Regularización de Adeudos para Contribución Inmobiliaria Urbana-Sub Urbana y Rural, vence el 7 de abril, y no habrá prórroga.

El mismo incluirá el total de la deuda hasta el Ejercicio 2025 y el plazo para acogerse al mismo comenzó el 7 de enero y vencerá el 7 de abril de 2026, informando que no se realizará prórroga del vencimiento.

Los contribuyentes pueden realizar el trámite en la Dirección de Recaudación en la ciudad de Colonia y en cualquiera de las Oficinas Administrativas de todo el Departamento. En Montevideo en Torre «El Gaucho» (Constituyente 1467, escritorio 808) de lunes a viernes de 12:15 a 17:00 horas.

PLANES DE PAGO

Pagando al contado o hasta en 6 cuotas mensuales se obtendrá un 75% de quita en multas y recargos

Pagando hasta en 36 cuotas mensuales se obtendrá un 60% de quita sin interés de financiación

Para vivienda única y permanente de menor valor podrá pagarse hasta en 48 cuotas.

Quienes se pongan al día, ingresan al régimen de contribuyentes buenos pagadores a partir del ejercicio siguiente.