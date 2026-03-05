Comunicados

Juan Lacaze – Licitación Abreviada N° 8/2026

La Intendencia de Colonia realizará Tratamiento Asfáltico de sellado en la ciudad de Juan Lacaze, a través de la Licitación Abreviada N° 8/2026.

CONSULTAS DEL PLIEGO: Los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares pueden consultarse en el portal WEB de la Intendencia de Colonia (Licitaciones – Concursos de Precios) y/o en Compras y Contrataciones del Estado https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/buscar/tipo-pub/VIG/inciso/83/ue/1/tipo-doc/C/nro-doc/42185254/tipo-fecha/ROF/filtro-cat/CAT/orden/ORD_ROF/tipo-orden/ASC

Las consultas podrán realizarse en el Dpto. de Obras al tel. 4522 2363 en el horario de oficina y sobre la modalidad de apertura en la Dirección de Adquisiciones y Compras Estatales al tel. 4522 7000 interno 290, 4522 2967 o al 4522 0957, en horario de oficina.

La apertura se realizará el día 18/03/2026 a la hora 14:00 en forma automática en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy

Etiquetas

Publicaciones relacionadas

Coro Municipal de Colonia presenta, “EMOCIONES”

16 de diciembre de 2025

Congreso de Intendentes sesionará en Colonia por los 30 años de Colonia Patrimonio Mundial

16 de octubre de 2025

Curso “Introducción a la coctelería”

14 de julio de 2025

Acto Patrio por un nuevo aniversario de la Batalla de las Piedras

10 de mayo de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba