Comunicados

Llamado a aspirantes para cubrir 2 cargos de Auxiliar de Biblioteca para la ciudad de Colonia

De acuerdo con la Resolución 192/2026 de fecha 10 de febrero de 2026, la Intendencia de Colonia, convoca a un llamado de méritos y antecedentes, a aspirantes para cubrir 2 (dos) cargos de Auxiliar de Biblioteca para la ciudad de Colonia del Sacramento.

El período de inscripción va desde el 11/05/2026 hasta el 29/05/2026 (23:59 horas) inclusive. Quienes se inscriban por la cuota de minoría, deberán marcarlo en el propio formulario web de Inscripción.

Podrán postularse únicamente ingresando al Portal de la Intendencia de Colonia, Menú: “Transparencia”, sub menú “Llamado laborales” y acceder al llamado, cargando todos los documentos solicitados en las bases del llamado en los campos obligatorios. La documentación cargada deberá ser clara y legible, preferentemente en formato PDF.

Por consultas comunicarse vía mail a: llamados@colonia.gub.uy, referenciando en “Asunto: llamado Auxiliar de Biblioteca”.

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