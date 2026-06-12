Comitiva coloniense fue recibida en la Cámara Municipal de Lisboa

La delegación del Gobierno de Colonia encabezada por el Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, fue recibida en la Cámara Municipal de Lisboa por el Vereador Vasco Moreira Rato, responsable de la Dirección de Urbanismo y Habitación de la capital portuguesa.

Durante el encuentro ambas delegaciones intercambiaron experiencias sobre planificación urbana, desarrollo territorial y los desafíos que enfrentan sus respectivas comunidades.

Las autoridades de Lisboa presentaron además las principales problemáticas y retos que afronta la ciudad en materia de urbanismo y vivienda.

Como resultado de la reunión se acordó impulsar una instancia de cooperación entre ambas administraciones, definiendo una hoja de ruta que permitirá trabajar en conjunto e intercambiar conocimientos y buenas prácticas en temas vinculados al urbanismo y el desarrollo de las ciudades.

Esta acción se enmarca en la estrategia de cooperación internacional que impulsa el Gobierno de Colonia, promoviendo vínculos que contribuyan al desarrollo sostenible del departamento