Resultado final: convocatoria del Fondo Concursable para Emprendimientos Turísticos en Destinos Emergentes

El Ministerio de Turismo y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), en el marco del Programa de Desarrollo de Destinos Turísticos Emergentes MINTUR-BID, anunciaron el resultado final de la cuarta convocatoria del Fondo Concursable para Emprendimientos Turísticos en Destinos Emergentes, con foco en turismo náutico.

Se aprobaron 9 proyectos, entre ellos 4 de Colonia, que recibirán un aporte conjunto de $ 6.887.000.

Los cuatro proyectos seleccionados de nuestro departamento son:

“Charrúa Kitesurf”, de Luciano Dalaison. Aporte: $ 900.000.

“CANI Campamento Puente Negro”, de Campamento Puente Negro SAS. Aporte: $ 896.500.

“Don Santiago Paseos Náuticos”, de Micaela Jacobsen y Santiago Márquez. Aporte: $ 500.000.

“Alas sobre el agua”, de Laura de Azevedo. Aporte: $ 900.000.

Tres de los seleccionados tuvieron como Institución Patrocinadora a la Intendencia de Colonia (Charrúa, Don Santiago y Alas).

Los fondos fueron presentados en el mes de marzo por el Ministerio y ANDE y las empresas contaron con plazos hasta mayo para presentar sus propuestas.

El Fondo Concursable MINTUR-ANDE es una línea de financiamiento no reembolsable que impulsa el desarrollo de emprendimienos turísticos en destinos emergentes, con foco en esta convocatoria en el turismo náutico de la cuenca del río Santa Lucía- Canelones y Montevideo- y el departamento de Colonia.

El instrumento busca incrementar y diversificar la oferta turística de la región, agregar valor a las propuestas existentes, generar nuevos puestos de trabajo en el corto y mediano plazo, y fortalecer las capacidades de emprendedores y pequeñas empresas del sector.

Podían postularse micro y pequeñas empresas turísticas uruguayas con menos de 19 empleados y facturación anual inferior a $10.000.000, así como personas emprendedoras mayores de 18 años radicadas en el país. Cada proyecto seleccionado accede a un aporte no reembolsable de hasta el 70% del plan de acción, con un tope de $900.000, además de acompañamiento técnico durante toda la ejecución a cargo de una Institución Patrocinadora de Emprendimientos (IPE) y de técnicos del Ministerio de Turismo.

Se trata de la cuarta convocatoria del Fondo Concursable MINTUR-ANDE, en el marco del Programa BID, que en sus tres ediciones anteriores se orientó, además del turismo náutico, a proyectos de turismo cultural y de naturaleza, y abarcó otras regiones del país.

Esta cuarta edición es la primera en focalizarse exclusivamente en turismo náutico, con proyectos concentrados en la cuenca del río Santa Lucía (Canelones y Montevideo) y el departamento de Colonia, donde el Ministerio ejecutará obras vinculadas al turismo náutico durante este año y el próximo.