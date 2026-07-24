El sábado 25 de julio, de 14:00 a 17:00 horas, se realizará una Masterclass gratuita sobre Marketing Digital, Inteligencia Artificial y Comunicación Estratégica en el Centro Cultural Nacional AFE de Colonia.

La propuesta está dirigida a emprendedores, comerciantes, profesionales y público en general que deseen incorporar herramientas prácticas para potenciar su presencia en el entorno digital.

Durante la jornada se abordarán temas como redes sociales, inteligencia artificial, publicidad digital, diseño de contenidos, comunicación estratégica y casos reales de aplicación.

Los interesados pueden solicitar más información e inscribirse a través del 092 846 849.

Sábado 25 de julio

14:00 a 17:00 horas

Centro Cultural Nacional AFE – Colonia

Actividad gratuita