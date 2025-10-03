Villa La Paz C.P. 15° Aniversario del Coral Fé ël Cant

En el marco de los festejos por el 167° Aniversario de La Paz (C.P.), se celebrará el 15° Aniversario del Coral Fé ël Cant, fundado en el año 2010.

La actividad se realizará el sábado 11 de octubre de 2025, a las 20:30 horas, en el Templo de la Iglesia Evangélica Valdense de La Paz (Colonia Piamontesa), con entrada libre y gratuita.

El programa contará con la participación de:

* Niños de la Escuela N.º 9 de La Paz

* Coral Fé ël Cant

* Ex integrantes del coro

* Músicos invitados

Una velada especial que reunirá a la comunidad en torno a la música y al canto coral, celebrando 15 años de trayectoria del Coral Fé ël Cant y reafirmando la identidad cultural de La Paz en el departamento de Colonia.