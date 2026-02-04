ComunicadosDestacadasEducaciónLocales

Instituto de Hotelería y Gastronomía: inscripciones abiertas

La Intendencia de Colonia informa que se encuentran abiertas las inscripciones para las siguientes carreras del Instituto de Hotelería y Gastronomía:

* Gestión Hotelera
* Gastronomía
Los cursos que integran la carrera de Gestión Hotelera son:
* Hotelería
* Mucama
* Jefe de Piso
* Relaciones Humanas
* Recursos Humanos
* Turismo
* Inglés
* Portugués
* Servicio de Sala

Los cursos correspondientes a la carrera de Gastronomía son:
* Gastronomía (práctica)
* Gastronomía (teórico-práctico)
* Panadería
* Pastelería
* Francés
* Servicio de Sala

Se informa además que quienes deseen realizar únicamente cursos individuales, sin inscribirse en la carrera completa, podrán hacerlo.

Para más información, los interesados pueden comunicarse a través de las siguientes vías:

* WhatsApp: 098 270 032
* Teléfonos: 4522 1208 / 4522 0408
* Correo electrónico: instituto.hoteleria@colonia.gub.uy
* Dirección: Arq. Miguel A. Odriozola 380, Colonia

