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El Intendente de Colonia recibió al Ministro de Cultura de la República de Angola

El Intendente de Colonia Guillermo A. Rodríguez, recibió al Ministro de Cultura de la República de Angola, Filipe Silvino De Pina Zau, quien llegó acompañado por una delegación de su equipo.

Rodríguez estuvo acompañado de la Secretaria General Belén Rico Skerl, de la Secretaria privada Sigrid González, el Director de Relaciones Públicas y Prensa Jorge Torres Badell, el Asesor de Patrimonio Walter Debenedetti, el Director de Turismo Martín Álvarez y la Asesora de cultura Diana Olivera.

Luego de la reunión donde se trataron diversos temas y hubo una instancia de intercambio de obsequios.

Luego de la reunión, el Ministro realizó una visita al Barrio Histórico y luego Plaza de Toros, donde culminó su actividad en Colonia.

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