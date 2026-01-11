ComunicadosDestacadasInformación General

Calendario de pagos para la Patente de Rodados Ejercicio 2026

La Intendencia de Colonia informa el calendario de pagos para la Patente de Rodados Ejercicio 2026

Cuota 1- vence 20 de enero
Cuota 2- vence 20 de marzo
Cuota 3- vence 20 de mayo
Cuota 4- vence 20 de julio
Cuota 5- vence 21 de setiembre
Cuota 6- vence 20 de noviembre

Pagando el total del impuesto hasta el 20 de enero inclusive se obtiene un descuento del 20 %

Pagando las cuotas en fecha se obtiene un 10% de descuento sobre su valor.

Los pagos pueden realizarse en Redes de Cobranza, Débito Bancario, por la web del SUCIVE, tarjetas de crédito o www.colonia.gub.uy.

