Comienza Taller de Carpintería en Juan L. Lacaze de la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimonial

A través de la Escuela de Artes y Oficios Patrimoniales “Manuel Lobo”, se invita a la población al acto de inauguración del Taller de Carpintería en la ciudad de Juan Lacaze, a llevarse a cabo el miércoles 27 de agosto a las 15:00 hs. en el Parque Industrial de la ciudad.

Su objetivo es promover instancias de formación integral para facilitar la inserción laboral de jóvenes y adultos, rescatando saberes y recursos locales vinculados al patrimonio cultural.

Se contará con la presencia del Intendente de Colonia, Sr. Guillermo Rodríguez, así como autoridades nacionales, departamentales y locales.