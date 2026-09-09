Proyecto de Cooperación entre el Departamento de Colonia (Uruguay) la Provincia de Santa Fe (Argentina)

El Departamento de Colonia y la Provincia de Santa Fe (Argentina) implementan conjuntamente un proyecto de Cooperación Internacional orientado a profundizar la cooperación bilateral descentralizada y fortalecer el desarrollo turístico-productivo, a partir de una visión compartida entre ambos territorios.

La iniciativa incorpora el enfoque de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), promoviendo una gestión turística más eficiente, innovadora y sostenible, basada en la articulación público-privada y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

El proyecto se estructura en dos ejes complementarios: turismo agroalimentario identitario y turismo de reuniones (MICE).

En este marco, Santa Fe incorporará aprendizajes de la experiencia de Colonia en la gestión de la Ruta del Queso, con el objetivo de fortalecer la gobernanza de la Región del Queso Azul como producto estratégico que articula producción, turismo y territorio.

Por su parte, Colonia fortalecerá sus capacidades a partir de la experiencia de Santa Fe en planificación, organización y gestión de eventos, incorporando herramientas para el desarrollo del segmento de turismo de reuniones y generando instrumentos técnicos compartidos que contribuyan a mejorar la planificación y gestión del sector turístico-productivo.

Visita técnica a Santa Fe

En el marco de este proyecto se realizó una visita técnica de una delegación coloniense a la Provincia de Santa Fe, integrada por los directores de Turismo y Eventos de la Intendencia de Colonia, Martín Alvarez y Fernando Meiras, respectivamente, junto a funcionarios técnicos de la Intendencia; el director ejecutivo de la Asociación Turística de Colonia, Juan Lenguas, en representación del Colonia Convention Bureau; y Raquel Troche, emprendedora artesanal de Queso Azul, en representación de la Ruta del Queso.

La misión tuvo como objetivo conocer experiencias vinculadas a los dos ejes centrales del proyecto: el turismo agroalimentario e identidad territorial, y la planificación y gestión de grandes eventos, turismo de reuniones y turismo deportivo.

En el primer eje, la delegación visitó Cañada Rosquín, donde conoció la experiencia piloto de desarrollo del turismo agroalimentario y la construcción de identidad territorial. El recorrido incluyó la fábrica de dulce de leche El Rosquinense, la quesería Alloa Vanguard, el Museo León Gieco, el Museo y Archivo Histórico de Cañada Rosquín, el Museo El Guardián del Pasado y la Panadería Artesanal Zanello.

Asimismo, se mantuvo una reunión con la presidenta comunal, Ing. María Eugenia Racciatti, y su equipo de trabajo, con quienes se intercambiaron experiencias sobre desarrollo local, articulación institucional, identidad territorial y valorización de los productos locales.

En relación con el segundo eje, la delegación participó en actividades del Santa Fe Business Forum, desarrollado en Rosario y con actividades también en la ciudad de Santa Fe, y conoció experiencias vinculadas a la organización de grandes eventos y al turismo deportivo. El programa incluyó una visita al Museo del Deporte Santafesino y reuniones con referentes del sector.

En la ciudad de Rafaela se mantuvo una reunión con directivos del Club Atlético Rafaela, encabezados por su presidente, Francisco Paravano. La institución desarrolla más de 20 disciplinas deportivas y administra un equipo de fútbol profesional, el autódromo local, donde se realizan numerosas actividades a lo largo del año y organiza “Sueño Celeste”, el torneo internacional de fútbol infantil más grande e importante de la región (participan más de 7000 niños y niñas).

La delegación también recorrió las obras y la infraestructura que la Provincia de Santa Fe prepara para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con sedes en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela. La competencia reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países y permitirá conocer de primera mano los mecanismos de planificación, coordinación y gobernanza necesarios para la organización de un evento deportivo internacional de gran escala.

Durante la misión se desarrollaron, además, reuniones e intercambios con distintos referentes institucionales y del sector turístico. La delegación mantuvo un encuentro con Claudio Díaz, secretario de Relaciones Internacionales de la Provincia de Santa Fe; Andrea Nisnevich, directora de Turismo de Rosario; Alejandra Mattheus, secretaria de Deporte y Turismo de la Municipalidad de Rosario y presidenta del Ente Turístico Rosario y referentes del Convention & Visitors Bureau; con el equipo técnico del Municipio de Rafaela, encabezado por su intendente, Leonardo Viotti y la Secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf. En la ciudad de Santa Fe se realizaron reuniones con los directores de Promoción y Eventos de la Subsecretaría de Turismo, Adrián Ayala y Antonella Scaglione, respectivamente.

La misión culminó con una instancia de evaluación y cierre en la Secretaría de Turismo de la Provincia de Santa Fe, donde la delegación fue recibida por Marcela Aeberhard, secretaria de Turismo, Franco Arone, director provincial y su equipo de trabajo.

Una cooperación basada en el aprendizaje mutuo.

Las próximas acciones previstas en el marco del proyecto prevén reuniones en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) de Buenos Aires, con la firma de convenios de intercambio y luego en octubre, cuando el Departamento de Colonia reciba una visita técnica de una delegación público-privada de la Provincia de Santa Fe.

El proyecto constituye una iniciativa de aprendizaje e intercambio mutuo, en la que ambos territorios aportan sus conocimientos, experiencias y capacidades, generando herramientas que puedan ser aplicadas en sus respectivos procesos de desarrollo turístico-productivo.

De esta manera, la cooperación busca trascender el intercambio puntual entre instituciones y consolidar vínculos de trabajo sostenibles entre los sectores público y privado de ambos territorios.

El proyecto comenzó en abril de 2026 y contempla diversas acciones hasta su finalización, prevista para octubre de 2027. Por Uruguay por la Intendencia de Colonia, a través de las direcciones de Turismo y Cooperación Internacional y Proyectos, y por Argentina es impulsado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de las áreas de Turismo y Relaciones Internacionales.

La iniciativa cuenta con financiamiento del Programa de Cooperación Descentralizada Argentina–Uruguay 2025, impulsado por la Dirección Nacional de Cooperación Internacional (DNCIN) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI).