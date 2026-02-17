Se desarrolló el Encuentro de Experiencias de Turismo Rural, en el marco del proyecto Fortalecimiento de capacidades y creación de un corredor turístico rural verde para el desarrollo local de los Departamentos de Colonia, Río Negro y Paysandú.

Estuvieron presentes la Secretaria General de la Intendencia de Colonia, Belén Rico Skerl, y del Director Nacional de Turismo, Cristian Pos, entre otras autoridades.

El Encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Hotel Nirvana de Colonia Suiza, Nueva Helvecia.