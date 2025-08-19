DestacadasPolítica

Proyecto Hidrico: Agua para el Desarrollo

A través del Director del Área de Cooperación Internacional y Proyectos Lic. Alfredo Martínez, en reunión con el Director del Banco República Martín Fernández y la Gerente de Negocios Centralizado Cra. Marta Alzaibar de dicha institución Financiera y de Fomento del País, acordaron una alianza estratégica para beneficiar productores rurales del Departamento de Colonia qué participen en próximo Proyecto de recursos hídricos y riego a lanzar por la Intendencia de Colonia qué se llamará «Agua para el Desarrollo».

