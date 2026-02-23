Llamado abierto para Auxiliar de Servicio para el Municipio de Colonia Miguelete

La Intendencia de Colonia realiza un llamado abierto para Auxiliar de servicio para el Municipio de Colonia Miguelete.

Carga horaria: 40 horas semanales, en régimen de cinco días de labor (los días y horarios pueden variar según las necesidades del servicio).

Lugar habitual de desempeño: trabajará en el Municipio de Colonia Miguelete, Oficina Administrativa, Sala Velatoria, Biblioteca Municipal y eventualmente donde se requiera su apoyo.

Sin perjuicio del lugar habitual de desempeño, la Intendencia de Colonia, podrá disponer el traslado transitorio del funcionario a otro destino, dentro o fuera de su área asignada, cuando necesidades del servicio lo requieran.

Designación inicial: 3 meses a prueba.

Dependencia jerárquica: dependerá del Alcalde del Municipio de Colonia Miguelete.