La Intendencia de Colonia realiza un llamado abierto para Auxiliar de servicio para el Municipio de Colonia Miguelete.
Carga horaria: 40 horas semanales, en régimen de cinco días de labor (los días y horarios pueden variar según las necesidades del servicio).
Lugar habitual de desempeño: trabajará en el Municipio de Colonia Miguelete, Oficina Administrativa, Sala Velatoria, Biblioteca Municipal y eventualmente donde se requiera su apoyo.
Sin perjuicio del lugar habitual de desempeño, la Intendencia de Colonia, podrá disponer el traslado transitorio del funcionario a otro destino, dentro o fuera de su área asignada, cuando necesidades del servicio lo requieran.
Designación inicial: 3 meses a prueba.
Dependencia jerárquica: dependerá del Alcalde del Municipio de Colonia Miguelete.