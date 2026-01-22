Programa «Colonia Está de Ferias» se realizó con éxito

La Intendencia de Colonia, a través de la Unidad PYMES, continúa llevando adelante el exitoso programa «Colonia Está de Ferias», el cual tiene como objetivo apoyar a los distintos grupos de feriantes en todo el departamento. Este fin de semana, el programa tuvo una activa participación que abarcó desde el viernes hasta el domingo.

El viernes 16, se realizó una nueva edición de la Feria Sacramento, esta vez en un formato nocturno, donde más de 60 emprendedores de nuestra ciudad se congregaron en la zona de las letras corpóreas. La feria fue animada con la actuación en vivo de Emiliano Moreira y el dúo La Clave, lo que atrajo a un gran número de asistentes, quienes disfrutaron de un ambiente festivo y lleno de propuestas.

El sábado 17 la actividad se trasladó a Puerto Conchillas, donde la feria de emprendedores local desarrolló su correspondiente edición de enero, también en horario nocturno. Este evento contó con una excelente afluencia de público y la participación de emprendedores de la zona, consolidando el apoyo y la interacción entre la comunidad y los emprendedores locales.

Simultáneamente, en Carmelo, el Paseo de Compras organizó una atractiva actividad nocturna en la Plaza de los Constituyentes, que tuvo una gran acogida por parte del público presente, destacando la importancia de estos espacios para el fomento del comercio local.

El domingo, los feriantes y emprendedores de todo el departamento que integran el programa se unieron a la actividad «Viví el Verano en Colonia», que se desarrolló en Blancarena, ofreciendo una variedad de productos y servicios a los visitantes en un ambiente lleno de alegría y diversión.

La Intendencia de Colonia reafirma su compromiso con el desarrollo del emprendimiento local y la promoción de espacios donde la comunidad pueda disfrutar de la riqueza cultural y comercial del departamento. Invitamos a todos a seguir participando en las próximas actividades de «Colonia Está de Ferias».