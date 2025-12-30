DestacadasInformación GeneralPolítica
Intendente Rodríguez se reunió con Directores de su equipo de gobierno
El Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, mantuvo una reunión en el Salón de Actos del palacio de Gobierno Departamental, junto a Directores de su equipo de gobierno, coordinando los trabajos necesarios para comenzar con la limpieza de tajamares.
La reunión del Jefe Comunal se realizó con los directores del Departamento de Obras, Gonzalo Santos, el Director de Promoción y Desarrollo, Pablo Lecor, el Director de Planificación, Miguel Asqueta, el Director de Cooperación Internacional, Alfredo Martínez, el Director de Higiene, Eduardo Roqueta, y el Coordinador de Municipios, Marcelo Castro.
En breve se comunicarán detalles y se informará a los productores de todo el Departamento de Colonia, sobre como agendarse.