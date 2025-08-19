Comenzó la inscripción para sorteo de puestos laborales del Programa Uruguay Impulsa

Desde este lunes 18 al lunes 25 de agosto están abiertas las inscripciones para puestos laborales en el marco del Programa Uruguay Impulsa.

Las inscripciones se realizan a través del siguiente link:

www.gub.uy/uruguay-impulsa

Para las personas que necesiten ayuda para realizar la inscripción, podrán dirigirse a los siguientes lugares, del lunes 18 al viernes 22:

– En Colonia del Sacramento, Dirección de Limpieza, ubicada en calle Eugenio Araus, entre Aparicio Saravia y Domingo Baqué, en el horario de 08:00 a 15:00.

– Municipios del Departamento, en el horario de 12:15 a 17:00.

¿A quién está dirigido?

A personas de 18 a 65 años que no reciban actualmente ningún salario —público o privado—, ni subsidios por desempleo, enfermedad, jubilación o pensión.

¿Cómo funciona?

El programa tiene dos componentes:

Laboral: tareas asignadas por los gobiernos departamentales.

Formativo: cursos de capacitación profesional para fortalecer habilidades y competencias.

Las jornadas serán de seis horas diarias de lunes a viernes, con una modalidad especial de cuatro horas para madres con hijos de 0 a 3 años. Cada semana se desarrollarán cuatro jornadas de trabajo y una de capacitación.