Invitación al Taller Final “Hacia la construcción de una Mesa Departamental de Turismo Rural en Colonia”

La Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Turismo y el Area de Cooperación Internacional y Proyectos, invita a referentes de emprendimientos turísticos identificados dentro del Sector “Turismo en Espacios Naturales al tercer taller de construcción de una “Mesa Departamental de Turismo Rural” con el objetivo de generar ámbitos de articulación entre operadores para impulsar acciones conjuntas, mejorar la gestión y potenciar el desarrollo turístico rural sostenible.

Próximo Taller: 3 de setiembre, 17 hs., Centro de Artesanos (Barker)

Formalización de la Mesa y hoja de ruta.

La participación es abierta y gratuita y el único requisito, es inscribirse en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf05HXU7xDc5dPq74tkfUm3o_kqg1uxH_pdZibEli5NC_ENCA/viewform?usp=header

Los talleres son coordinados por GextUy, consultora especialista en el desarrollo de experiencias turísticas, y se realizan en el marco del proyecto “Fortalecimiento de capacidades y creación de un Corredor Turístico Rural Verde para el desarrollo local de los Departamentos de Colonia, Río Negro y Paysandú”.