Nada nuevo bajo el sol: gobierno decretó nuevos precios para combustibles

Baja la nafta, sube el gasoil y la garrafa de supergás se incrementa $100

Las naftas bajarán dese el próximo lunes $0,52 por litro, mientras que el gasoil subirá $2,06.

El supergás también sube y la garrafa de 13 kilos pasa de $1050 a $1150, el mismo precio que tenía antes de la rebaja de julio.

La nafta súper costará $78,20 el litro. La nafta premium saldrá $80,61 el litro. El gasoil 50, $57,14 y el supergás $88,46.