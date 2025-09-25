DestacadasEventosInformación General

Coro Raíces del Municipio de Juan Lacaze

La Dirección de Cultura – Colonia; informa que el Coro Raíces del Municipio de Juan Lacaze representó a nuestro departamento en la apertura del 27º Encuentro Literario Internacional aBrace, realizado en el histórico Cabildo de Montevideo del 22 al 26 de setiembre.

La participación incluyó, además, una destacada actuación en el escenario del Mercado Agrícola de Montevideo (MAM), llevando la música coral coloniense a un público diverso y reafirmando el compromiso con la difusión cultural y artística en instancias nacionales e internacionales.

