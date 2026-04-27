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Lanzamiento de las Aulas Móviles de INEFOP en Colonia

Se llevó a cabo en la Escuela Técnica de UTU Colonia el lanzamiento de las Aulas Móviles de INEFOP en Colonia.

Esta iniciativa, desarrollada en colaboración entre INEFOP y UTU, tiene como objetivo acercar la formación técnica industrial al territorio, facilitando el acceso a capacitación de calidad.
El evento contó con la participación del Director de la Unidad Pymes, Walter Godoy, quien representa a la Intendencia de Colonia en el Comité Departamental de INEFOP.

A través de este esfuerzo conjunto, se busca promover el desarrollo profesional y la empleabilidad en nuestra comunidad.

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