Se llevó a cabo en la Escuela Técnica de UTU Colonia el lanzamiento de las Aulas Móviles de INEFOP en Colonia.

Esta iniciativa, desarrollada en colaboración entre INEFOP y UTU, tiene como objetivo acercar la formación técnica industrial al territorio, facilitando el acceso a capacitación de calidad.

El evento contó con la participación del Director de la Unidad Pymes, Walter Godoy, quien representa a la Intendencia de Colonia en el Comité Departamental de INEFOP.

A través de este esfuerzo conjunto, se busca promover el desarrollo profesional y la empleabilidad en nuestra comunidad.