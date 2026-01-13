Beneficios y otras acciones del Plan de Regularización de Adeudos para Contribución Urbana-suburbana y Rural

Con la presencia del Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez; la Secretaria General, Belén Rico Skerl; el Director del Departamento de hacienda y Administración, Cr. José Amaro; el Cr. Adrián Martelo, Asesor de Hacienda; y Gustavo Erramouspe, Director de Tecnologías de la Información y la Comunicación, se realizó una conferencia de prensa para informar sobre el alcance, objetivo, beneficios y otras acciones del Plan de Regularización de Adeudos para la Contribución Urbana-suburbana y Rural.

Comenzó la oratoria el Intendente Rodríguez, quien explicó que este convenio se votó por gran mayoría en la Junta Departamental, habida cuenta de que es beneficioso para la ciudadanía del departamento. Comentó también que se va tomar en consideración un beneficio para la nueva contribución 2026 para aquellos buenos pagadores. Explicó que se contará con una oficina que hará el seguimiento a este régimen, trabajando constantemente para la evacuación de cualquier duda y para recordar los vencimientos de los plazos de este convenio, que consta de 90 días, y que comenzó a regir el pasado 7 de enero.

A su vez recordó que finalizado el plan de regularización, seguramente la Intendencia de Colonia, en consulta con la Junta Departamental, tomará otro tipo de medidas para aquellas personas que no pudieron acogerse a este plan, apelando a programas que han dado muy buenos resultados en departamentos vecinos.

Por su parte, el director de Hacienda de la comuna destacó la importancia que tiene este plan, para que todos los contribuyentes estén en situación de pago; expresó que es vital la regularización, a la vez que la definió como sencilla, remarcando que la comuna exonera de un 75% de multas y recargos para los que paguen al contado en este plan, así como los que abonen en 6 cuotas.

Explicó que se eximirá del 60% de multas al que pague en 36 cuotas, además contó que se tomó una medida social, aplicando el 60% también a los que tengan una única vivienda e ingresos reducidos, se trata de un 3.2 Unidades Reajustables, hasta en 48 cuotas. Manifestó que cualquiera sea la deuda, la Intendencia de Colonia estará presente para encontrar los mecanismos que ayuden a saldar la misma.

Amaro comentó que los padrones rurales también están incluidos en la regularización, lo cual declaró como muy importante, a la vez que marcó que no hay un mínimo de cuota, para poder igualar las posibilidades de los contribuyentes. Finalmente definió al plan de regularización como sencillo y de fácil comprensión para los vecinos, al tiempo que recordó que los contribuyentes deben acercarse a la Intendencia de Colonia o cada una de las oficinas administrativas, para facilitarle la gestión a todos los que necesiten suscribir este convenio.

Manifestó también que quienes realicen convenios y vayan cumpliendo con el pago de las cuotas respectivas y con los ejercicios posteriores quedarán incluidos en la categoría de buenos pagadores.

Erramouspe informó que en los próximos días quedará habilitado un simulador en la web de la Intendencia, donde los contribuyentes podrán acceder a conocer la deuda y el valor de las cuotas para cada uno de los casos y luego realizar el convenio en cualquiera de las oficinas administrativas de la Intendencia en todo el Departamento y en la Oficina de Montevideo.