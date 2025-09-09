Presentación de Muestra de Teatro Juvenil en Rosario seleccionada para Festival Joven Internacional

La Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Cultura, informa que el próximo jueves 11 a las 20:00 horas, en la Biblioteca José P. Varela de Rosario, se llevará a cabo la Muestra Anual de Teatro Joven.

En esta instancia se presentarán los trabajos desarrollados a lo largo del año en los talleres de teatro de jóvenes, bajo la coordinación del docente de esta Dirección, Martín Cabrera.

El programa incluye la puesta en escena de las obras:

* Las Flores – (Creación Colectiva)

* El Anuncio – Paula Echalecu

* Esas Cosas – Leandro González

Participarán 12 jóvenes integrantes de los talleres, quienes compartirán con la comunidad el resultado de su proceso creativo y de formación artística.

Asimismo, se destaca que la obra “Esas Cosas”, de Leandro Marcos González, ha sido seleccionada para presentarse en el mes de octubre en el Festival de Teatro Joven Ana Frank, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, representando a Rosario y al departamento de Colonia en un espacio de encuentro cultural e internacional.

Lugar: Biblioteca José P. Varela – Rosario