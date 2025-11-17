DestacadasInformación GeneralLocales

Fiesta de Fin de Cursos en la Casa de la Cultura de Colonia del Sacramento

Se estará realizando la Fiesta de Fin de Cursos en la Casa de la Cultura de Colonia del Sacramento, ubicada en Rivera 346.

El evento contará con la participación de estudiantes y docentes de los diferentes talleres del año, en un espectáculo que reunirá danza, música, teatro, arte plástico e idiomas, reflejando el trabajo y la creatividad desarrollada en el ámbito cultural de nuestra comunidad.

La actividad es abierta al público y constituye un espacio de encuentro y celebración para compartir los logros del año junto a las familias, docentes y amigos de la Casa de la Cultura.

