La Intendencia de Colonia informa que el viernes 22 de mayo se llevó a cabo una nueva la Feria de la Salud Rural en la Escuela Nº 16 de Colonia Estrella.

Las “Ferias de Salud Rural”, son un acuerdo interinstitucional entre la Intendencia de Colonia (Direcciones de Cultura, Acción Social y Tránsito), la Inspección de Primaria, prestadores de salud públicos y privados, la Dirección Departamental del MSP y el Programa de Salud Bucal de ASSE.

La jornada reunió a la agrupación de escuelas N° 16, 23 y 18, y contó con destacadas actividades de recreación y educación para la salud.

La Dirección de Acción Social asistió con Móvil Odontológico, la Dirección de Tránsito hizo lo propio dictando 4 charlas de educación vial en torno a la temática del “Mayo Amarillo”, y la Dirección Cultura brindó una clase abierta y actuación de Danza Folclórica a cargo de la Docente de la dirección Prof. Rosario Almandós.