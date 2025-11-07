DestacadasSalud

Feria de la Salud Rural

Se desarrolló una nueva edición de la Feria de la Salud Rural en la Escuela 79 “Aarón de Anchorena”.

Participó la Intendencia de Colonia a través de la Dirección de Acción Social con el Móvil de Salud y el Móvil Odontológico realizando atención a los niños que así lo requieren y el Equipo Técnico realizando talleres.

La Dirección de Tránsito brindó Charlas- Talleres sobre seguridad vial, con actividades interactivas, marcadas y pensadas, para tres niveles de edad.

Mientras que la Dirección de Cultura dijo presente con una función de Circo, realizada por la excepcional y prestigiosa artista del género, Lucia Araújo y su personaje “Pequelina”.

Las Feria de Salud Rural constituyen una acción articulada entre la Intendencia de Colonia, con participación del MSP, prestadores de salud, MIDES y ANEP.

Publicaciones relacionadas

EN LA CANCHA , LAS URNAS : BESOZZI » SIN SACARSE LA GORRA»

11 de mayo de 2025

Inscripciones con cupos limitados para un curso de Ayudante de Laboratorio de Conservación de Colecciones arqueológicas e históricas metálicas

27 de agosto de 2025

A «toda orquesta» en el UAMÁ : comenzaron los espectáculos

13 de marzo de 2025

En Carmelo se cerraron las celebraciones por el Día del Niño

26 de agosto de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba