Se desarrolló una nueva edición de la Feria de la Salud Rural en la Escuela 79 “Aarón de Anchorena”.

Participó la Intendencia de Colonia a través de la Dirección de Acción Social con el Móvil de Salud y el Móvil Odontológico realizando atención a los niños que así lo requieren y el Equipo Técnico realizando talleres.

La Dirección de Tránsito brindó Charlas- Talleres sobre seguridad vial, con actividades interactivas, marcadas y pensadas, para tres niveles de edad.

Mientras que la Dirección de Cultura dijo presente con una función de Circo, realizada por la excepcional y prestigiosa artista del género, Lucia Araújo y su personaje “Pequelina”.

Las Feria de Salud Rural constituyen una acción articulada entre la Intendencia de Colonia, con participación del MSP, prestadores de salud, MIDES y ANEP.